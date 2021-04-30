Ижевск, , 08:42 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регистрировалось.

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Скончались трое женщин в возрасте 82, 87 и 89 лет. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 416 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 29 апреля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 818 человек, из которых двое жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 30 апреля в регионе выявили 50 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 52 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 767 случаев. Число активных носителей коронавируса в настоящее время составляет 2886 человек.

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