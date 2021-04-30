Москва, , 08:42 — REGNUM В Москве в период майских праздников (с 1 по 10 мая) прививочные пункты в городских поликлиниках и мобильные бригады в общественных местах будут работать в обычном режиме, сообщается на портале мэра столицы.

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Все желающие смогут сделать прививку от коронавируса без каких-либо ограничений в любой удобный день с 08:00 до 20:00. При себе надо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Сделать прививку от COVID-19 можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, в пяти крупных торговых центрах. а также в 92 частных медицинских учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, москвичам старше 60 лет, делавшим прививку от коронавируса, до 1 июля начислят на подарочную карту 1000 призовых баллов.

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