Нью-Дели, , 08:42 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 386 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 30 апреля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 386 452 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 18 762 976.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 3498 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 208 330.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 15 384 418 человек вылечились от нового заболевания и еще 3 170 228 находятся в данный момент на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 379 257 новых заразившихся коронавирусной инфекцией, что также на тот момент было самым большим числом за все время эпидемии.