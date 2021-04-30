Москва, , 08:41 — REGNUM В России кандидаты в водители обязаны будут сдавать анализы для проверки на хронический алкоголизм и наличие наркотиков в организме, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий проект приказа Министерства здравоохранения.

Документ будет регулировать процедуру получения медицинских справок в рамках водительских комиссий.

Так, кандидата в водители направят на исследования, если врач заметит признаки хронического алкоголизма или наркозависимости. О каких именно признаках идёт речь, не уточняется.

Кроме того, сдача анализов станет обязательной для водителей, которые возвращают права после лишения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля в России начали действовать новые правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Согласно новому регламенту, водителям не придётся сдавать так называемую площадку. Сдача экзамена будет проходить в присутствии сотрудника Госавтоинспекции в условиях реального вождения на дорогах в городе.

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