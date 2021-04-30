Уфа, , 08:42 — REGNUM Четыре автомашины столкнулись в Башкирии. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что ДТП произошло утром 29 апреля в Салавате.

По предварительной информации, на улице Губкина сначала произошло столкновение попутных автомобилей Toyota CH-R, за рулем которого находился 48-летний мужчина и автомобиля Nissan Note, под управлением 43-летней женщины. После этого, автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся со встречным автомобилем Ford Explorer, за рулем которого находился 64-летнего мужчина и автомобилем ВАЗ-2105, под управлением 24-летего водителя.

«В результате аварии пострадали водитель ВАЗ, а также его семилетний пассажир, учащийся первого класса», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП пострадали три человека.