село Кочёво, , 08:38 — REGNUM В Кочевском районе Пермского края прокуратура предъявила претензии к отчетам о доходах девяти чиновников и четырех депутатов сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

При предоставлении справок о доходах они указали неполные сведения о принадлежащем им имуществе и денежных средствах за 2019 год. В ряде случаев суммы доходов были занижены.

Главе муниципального округа и председателю думы внесены представления. По итогам их рассмотрения виновные лица привлечены к ответственности. Кроме того, в отношении двух депутатов, допустивших существенные нарушения, прокурор в суд направил административные исковые заявления о досрочном прекращении полномочий.