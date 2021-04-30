Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Американский инженер и бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за сутки потерял около $4 млрд. Это 30 апреля следует из индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывает агентство Bloomberg.

Согласно данным BBI, за последние 24 часа состояние главы SpaceX стало меньше на $3,95 млрд и составляет на данный момент $175 млрд. При этом Маск продолжает находиться на втором месте в рейтинге самых богатых людей в мире.

В то же время, лидирует в рейтинге основатель компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $202 млрд, которое за сутки увеличилось на $707 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля состояние американского инженера и бизнесмена Илона Маска уменьшилось более чем на $5 млрд после снижения цены акций компании Tesla из-за новостей о ДТП с участием электромобиля данной компании.