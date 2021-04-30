Элиста, , 08:36 — REGNUM В Республике Калмыкия шестерым фигурантам уголовного дела о рейдерском захвате предприятий компании «ЕвроСибОйл» предъявлено обвинение, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

«В отношении шестерых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на окончание предварительного расследования», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на фальсификацию единого госреестра юридических лиц и мошенничество, а также о незаконном лишении свободы. Несколько жителей Дагестана провели фиктивную сделку купли-продажи компании «ЕвроСибОйл». Ранним утром 20 апреля злоумышленники предприняли попытку рейдерского захвата предприятия и взяли на контроль деятельность компании. Злоумышленники были задержаны.

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