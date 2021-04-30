Санкт-Петербург, , 08:47 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил намерение создать в Северной столице Археологический музей, в состав которого будет включена историческая часть территории Охтинского мыса. Жилой застройки в этом месте точно не будет. Об этом Беглов заявил в интервью телеканалу «78».

Напомним, эту инициативу ранее поддержал президент России. Он поручил Смольному, Минкультуры и владельцу территории Охтинского мыса — Газпрому подготовить предложения по созданию нового музея к 1 мая 2021 года.

По словам Беглова, Археологический музей будет создан на базе Музея истории Санкт-Петербурга, размещающегося в Петропавловской крепости.

«В Петропавловской крепости есть много интересных новых изысканий, проводится много исследований. Создание археологического музея — это хорошая идея. Он будет охватывать территорию всего города, в том числе и Охтинский мыс. Жилья там точно не будет», — сказал Александр Беглов.

Он также добавил, что «судебный квартал», где появится резиденция Верховного суда РФ, разместится на Смольнинской набережной, вблизи территории Водоканала, а жилье для судей и сотрудников суда построят на Охте.

Напомним, в настоящее время новое строительство, реконструкция и любые другие работы на Охтинском мысе запрещены до решения вопросе о статусе этого исторического места. Такое решение принял 8 апреля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

На Охтинском мысе компания «Газпром нефть» планирует построить большой офисно-деловой центр с общественными пространствами. В то же время градозащитники предлагают запретить здесь любое новое строительство.

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