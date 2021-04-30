Джакарта, , 08:35 — REGNUM Участок дороги на основном маршруте Пунчак-Чианджур на острове Ява в Индонезии обрушился из-за оползня, сообщает CNN Indonesia.

В региональном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями заявили, что движение транспортных средств по маршруту затруднено.

«Мы призываем участников дорожного движения проявлять особую бдительность, потому что оползни и последующее проседание могут произойти в любой момент», — призвали в региональном агентстве.

Согласно полученным данным, в результате инцидента никто не пострадал.