Нальчик, , 08:33 — REGNUM В Кабардино-Балкарии прошла международная историческая акция «Диктант Победы». Её участники написали его на самой высокой вершине Европы — горе Эльбрус. В годы Великой Отечественной войны здесь проходила линия обороны Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.

На высоте 4000 метров над уровнем моря в горном приюте «Липрус» собрались участники Диктанта Победы — активисты поискового движения России из поисковых отрядов Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Москвы, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Акция дала старт поисковому сезону, который ежегодно проходит на склонах Кавказского хребта. В весенне-летний период на Эльбрусе будут работать экспедиции поисковиков. В Баксанском ущелье планируется также провести военно-исторический реконструкторский фестиваль «Заоблачный Фронт».