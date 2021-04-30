Токио, , 08:34 — REGNUM Официальный дебют внедорожника Lexus LX нового поколения состоится во второй половине 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый LX увидит свет примерно через три месяца после того, как в мае состоится премьера Land Cruiser 300. По своей сути новинка будет более оснащённым вариантом Land Cruiser.

Ожидается, что модель обзаведется дорогостоящей отделкой салона, дополнительными опциями и гаджетами. При этом машина будет представлять собой рамный вседорожник с высоким запасом прочности и приводом 4×4.

В моторной линейке Lexus LX с большой долей вероятности будет присутствовать 5,7-литровый бензиновый восьмицилиндровый мотор и гибридный двигатель LX 500h.

Ранее компания Lexus провела на шанхайской автовыставке премьеру модернизированного седана Lexus ES. В моторной линейке автомобиля появился новый мотор рабочим объёмом два литра и мощностью 150 л. с. с комбинированным впрыском.

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