Токио, 30 апреля 2021, 08:34 — REGNUM Официальный дебют внедорожника Lexus LX нового поколения состоится во второй половине 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новый LX увидит свет примерно через три месяца после того, как в мае состоится премьера Land Cruiser 300. По своей сути новинка будет более оснащённым вариантом Land Cruiser.
Ожидается, что модель обзаведется дорогостоящей отделкой салона, дополнительными опциями и гаджетами. При этом машина будет представлять собой рамный вседорожник с высоким запасом прочности и приводом 4×4.
В моторной линейке Lexus LX с большой долей вероятности будет присутствовать 5,7-литровый бензиновый восьмицилиндровый мотор и гибридный двигатель LX 500h.
Ранее компания Lexus провела на шанхайской автовыставке премьеру модернизированного седана Lexus ES. В моторной линейке автомобиля появился новый мотор рабочим объёмом два литра и мощностью 150 л. с. с комбинированным впрыском.
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