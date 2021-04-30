Бишкек, , 08:32 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким погибших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили 30 апреля в пресс-службе главы государства.

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Киргизский лидер пожелал выздоровления раненым и пообещал оказать государственную поддержку всем пострадавшим. «Вся страна скорбит вместе с киргизстанцами, потерявшими своих близких в ходе последних приграничных событий в Баткенской области», — говорится в сообщении.

Ранее в министерстве здравоохранения Киргизии сообщили о гибели 13 человек в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Число пострадавших возросло до 134.