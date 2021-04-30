Ангарск, Иркутская область, , 08:31 — REGNUM В Ангарске (Иркутская область) совершено нападение на бригаду скорой помощи. Подробности сообщает региональное СУ СКР.

Инцидент произошёл 21 апреля 2021 года: бригада медиков прибыла в одну из квартир по экстренному вызову для оказания помощи мужчине. В какой-то момент, грубо нарушая общественный порядок, двое хозяев квартиры нанесли телесные повреждения врачам ОГАУЗ «Ангарская станция скорой медицинской помощи».

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 апреля на Московском проспекте в Воронеже было совершено нападение на фельдшера и водителя «скорой». Молодой человек, находившийся в нетрезвом виде, с места происшествия сбежал.

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