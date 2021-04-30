Улан-Удэ, , 08:35 — REGNUM В Бурятии военнослужащие инженерного подразделения Восточного военного округа (ВВО) навели понтонную переправу через горную реку Джида вблизи населённых пунктов Дырестуй и Зарубино. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

На помощь местным жителям военные инженеры приходят уже четвёртый год подряд. Понтонная переправа в летнее время является единственной, связывающей Зарубино с районным центром Джида. Раньше через реку существовал ветхий деревянный мост, который давно разрушился.

«Для выполнения задачи военнослужащие на тяжёлой военной технике повышенной проходимости КрАЗ-255Б совершили марш около 200 км с пункта постоянной дислокации до Джидинского района. Затем военные инженеры выполнили нормативы по сбросу понтонных звеньев и наведению переправы», — говорится в сообщении.

К понтонной переправе, длина которой составила более 100 метров, были организованы подъездные пути для автомобилей и пешеходов. Её обслуживание будет проводить комендантская служба. Функционировать плавучий мост будет до поздней осени.

Как сообщало ИА REGNUM, Бурятии на строительство третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ получит дополнительно 1,8 млрд рублей из федерального бюджета.

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