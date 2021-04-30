Ярославль, 30 апреля 2021, 08:30 — REGNUM В Ярославле женщине удалось найти сбежавшую собаку спустя почти 4 года. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».
В 2018 году Елена Матвеюк с семьей отправилась на отпуск в Санкт-Петербург. Трёх своих собак они решили оставить в зоогостинице. Спустя несколько дней хозяйке позвонили и сказали, что питомцы сбежали.
После того, как найти любимицу не удалось, девушка развернула кампанию по поиску в социальных сетях, а также сама отправилась на поиски.
Но даже так собаку найти не удалось, но хозяева не отчаивались все эти годы — продолжали регулярно просматривать в социальных сетях сообщения о найденных животных. Однажды они увидели фотографию собаки, сделанную прохожим. Собака была очень похожа, но автор фотографии мог назвать только место. Несколько раз Елена выезжала на место, но найти питомца не смогла. Тогда она решила ещё раз обратиться за помощью в социальные сети.
После этого хозяева отправились на указанному адресу. Там их ждал сюрприз — сбежавшая любимица нашлась.
Несмотря на то, что за прошедшие годы питомец изменился, Елена смогла узнать её по отличительным особенностям, а затем и привести в прежний вид.
Сейчас, по словам Елены Матвеюк, у любимицы всё хорошо — она уже освоилась в доме и показывает характер, хотя гулять теперь ходит исключительно на поводке. По словам хозяйки, сейчас питомец чувствует себя прекрасно.