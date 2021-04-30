Ярославль, 30 апреля, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Ярославле женщине удалось найти сбежавшую собаку спустя почти 4 года. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Потерявшаяся собака

В 2018 году Елена Матвеюк с семьей отправилась на отпуск в Санкт-Петербург. Трёх своих собак они решили оставить в зоогостинице. Спустя несколько дней хозяйке позвонили и сказали, что питомцы сбежали.

«Когда мы были уже в Питере, нам позвонили и сказали, что они убежали, но вы не волнуйтесь, мы их найдём. Мы резко сорвались, отпуск у нас был не закончен. Вот так их и не нашли сначала. Но спустя неделю хаски они поймали, потому что она была ещё маленькая, йорика через неделю нам вернули, а вот она-то, Маруся, всё никак не находилась», — рассказала хозяйка собаки.

После того, как найти любимицу не удалось, девушка развернула кампанию по поиску в социальных сетях, а также сама отправилась на поиски.

«Когда мы только потеряли, мы везде посты размещали. Не теряли надежды, объездили все близлежащие посёлки. Подумали, что просто кто-то забрал её себе и не хочет отдавать», — пояснила Елена Матвеюк.

Но даже так собаку найти не удалось, но хозяева не отчаивались все эти годы — продолжали регулярно просматривать в социальных сетях сообщения о найденных животных. Однажды они увидели фотографию собаки, сделанную прохожим. Собака была очень похожа, но автор фотографии мог назвать только место. Несколько раз Елена выезжала на место, но найти питомца не смогла. Тогда она решила ещё раз обратиться за помощью в социальные сети.

«Сразу откликнулась женщина, она написала, что собака живёт на Радищева, в таком-то доме, на втором этаже», — сказала Елена Матвеюк.

После этого хозяева отправились на указанному адресу. Там их ждал сюрприз — сбежавшая любимица нашлась.

«Сначала она уже откликалась на другое имя, я говорю — «Манечка, Манечка». Она подбежала, потом резко остановилась, когда увидела, она вообще просто подбежала. Когда я её взяла на руки я увидела, что у собаки просто слёзы. Ну и я заревела тут же. Хотя вот её хозяйка говорит, что не ваша собака она уже давно», — рассказала женщина.

Несмотря на то, что за прошедшие годы питомец изменился, Елена смогла узнать её по отличительным особенностям, а затем и привести в прежний вид.

«Мы тут же её забрали. Это было где-то в 6 часов вечера. До часу ночи мы её стригли, мыли, потому что она была в таких колтунах, что просто ещё одну собаку состригли», — вспоминает женщина.

Сейчас, по словам Елены Матвеюк, у любимицы всё хорошо — она уже освоилась в доме и показывает характер, хотя гулять теперь ходит исключительно на поводке. По словам хозяйки, сейчас питомец чувствует себя прекрасно.