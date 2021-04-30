Горно-Алтайск, , 08:29 — REGNUM Индекс промышленного производства в Республике Алтай за 2020 год составил 121,4%. По словам главы региона Олега Хорохордина, они вошли в тройку регионов-лидеров по положительной динамике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Глава отметил также, что рост зафиксирован в условиях падения производства в Сибирском федеральном округе и по стране в целом.

Кроме того, республиканский бюджет вырос на 21% по сравнению с 2019 годом, достигнув почти 27,2 млрд рублей. 78,5% из них составили безвозмездные поступления. При этом собственные доходы регионального бюджета выросли на 30,6%.

«На рост доходов повлияла дополнительная федеральная поддержка на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай и на противодействие коронавирусной инфекции», — отметил глава региона.

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