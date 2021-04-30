Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Находящийся на Марсе американский вертолет Ingenuity («Изобретательность») не смог осуществить свой четвертый полет. Об этом 30 апреля сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своей странице в соцсети Twitter.

«Амбициозный четвертый полет (вертолета Ingenuity) не состоялся», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время команда анализирует данные и намерена в ближайшее время повторить попытку поднять летательный аппарат в атмосферу Марса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по прошествии одного года с момента выдающегося достижения аэрокосмических сил КСИР Исламской Республики Иран в запуске спутника на орбиту, иранский спутник «Нур» (свет) все еще действует в нормальном режиме.