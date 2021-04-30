Южно-Сахалинск, , 08:28 — REGNUM На Сахалине количество бюджетных мест в вузах в 2022—2023 учебном году увеличится на 15%. Об этом стало известно после оглашения министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым итогов открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приёма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля в правительстве региона.

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На 103 бюджетных места в вузах Сахалина станет больше. Их общее количество достигнет 773. Бюджетные места добавили по направлениям образование и педагогические науки, науки о земле, техника и технологии строительства, электро‑ и теплоэнергетика, техносферная безопасность и природообустройство.

Новые бюджетные места распределены между Сахалинским государственным университетом и Дальневосточным государственным университетом путей сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО на 2022−2023 учебный год количество бюджетных мест в вузах увеличится на 52 и составит 435.