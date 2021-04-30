Самара, , 08:30 — REGNUM Пункты вакцинации от COVID-19 во время майских каникул будут работать в парках Самарской области. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в Самаре в эти дни прививку от COVID-19 можно будет поставить с 11:00 до 18:00 часов в Загородном парке на улице Новая Садовая, 150, а также в парке Гагарина на ул. Советской Армии, 181Б.

Помимо этого, пункты вакцинации будут работать рядом с торговыми центрами «Космопорт», «Мега» и «Амбар».

Отмечается, что стационарный пункт вакцинации, который работает в торговом центре «Аврора», в майские праздники будет работать с 11:00 до 18:00 часов.

Прививку от COVID-19 можно будет в эти дни поставить и в дачных массивах: в Чапаевске, а также в Ставропольском и Кинельском районах.