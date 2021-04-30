Тегеран, , 08:27 — REGNUM Учёные из Ирана создали спрей для защиты от коронавируса, сообщает IRNA.

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Отмечается, что спрей необходимо распылить на маску или одежду, только тогда он сможет распознать вирус и деактивировать его.

Спрей начнут массово производить в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани призвал тщательно контролировать восточные границы страны, чтобы остановить въезд в страну иностранных граждан с COVID-19.

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