Тегеран, 30 апреля 2021, 08:27 — REGNUM Учёные из Ирана создали спрей для защиты от коронавируса, сообщает IRNA.
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Отмечается, что спрей необходимо распылить на маску или одежду, только тогда он сможет распознать вирус и деактивировать его.
Спрей начнут массово производить в ближайшее время.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани призвал тщательно контролировать восточные границы страны, чтобы остановить въезд в страну иностранных граждан с COVID-19.
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