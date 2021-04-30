Москва, 30 апреля 2021, 08:26 — REGNUM В Москве в Музее Победы на Поклонной горе 5 мая откроется выставка «Фронтовые кассиры: неизвестные факты войны». Это новый выставочный проект Центробанка РФ, сообщается на сайте регулятора.
Выставка состоит из шести разделов. Посетители впервые узнают о кассирах, обеспечивающих в годы Великой Отечественной войны работу финансово-экономической системы страны.
Фронтовые кассиры снабжали войска деньгами, проводили наличные и безналичные расчеты и обеспечивали сохранность денег. Выставка продлится до 4 августа 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ выпустил в обращение памятные монеты «Оружие Великой Победы».
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