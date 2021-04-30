Загреб, , 08:28 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 29 апреля посетил Винковце, где возложил венок к памятнику павшим защитникам по случаю 30-летия основания 3 гвардейской бригады Куны, после чего выступил с заявлением для СМИ. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Он ответил на вопрос, может ли президент Хорватии Зоран Миланович напрямую командовать командным составом армии.

«Это показывает, что он политизирует хорватскую армию, и это самое худшее, что может сделать кто-то, кто предположительно является главнокомандующим. И это случается в день мы все вместе будем отмечать 26 годовщину проведения операции «Молния». Это говорит о том, насколько он не соответствует уровню своей позиции, которую он занял благодаря доверию народа», — отметил Пленкович.

Президент Хорватии Зоран Миланович 30 апреля повторил, что он все еще считает, что, будучи главнокомандующим вооруженных сил, он приказывает армии не участвовать в праздновании годовщины операции «Молния».