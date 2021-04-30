Санкт-Петербург, , 08:31 — REGNUM Праздничный артиллерийский салют в Санкт-Петербурге 9 мая в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обязательно состоится, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 2020 год Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители городских властей не смогли однозначно ответить на вопрос о том, состоится ли салют, сославшись на ухудшившуюся эпидемическую ситуацию в Петербурге. Однако военные развеяли все сомнения не этот счет.

«В 22 часа салют будет произведен дивизионом Михайловской военной артиллерийской академии, в составе артиллерийских орудий и фейерверочных установок, расположенных у Петропавловской крепости», — заявили в пресс-службе ЗВО.

Двенадцать артиллерийских орудий Д-44 произведут 30 холостых залпов.

Салют будет сопровождаться красочным фейерверком, в течение 10 минут под артиллерийские залпы расчёты фейерверочных установок выпустят в вечернее небо более полутора тысяч изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и других.

Читайте ранее в этом сюжете: Салют Победы в Петербурге оказался под угрозой срыва