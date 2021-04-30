Тбилиси, , 08:31 — REGNUM Поспешное принятие депутатами парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» законопроекта об ужесточении наказания за неподчинение сотрудникам полиции «вызывает вопросы». Данное заявление 29 апреля было опубликовано на сайте посольства США в Тбилиси.

«Мы глубоко разочарованы поспешным принятием сегодня правящей партией поправок в Административный кодекс Грузии. Ускоренное принятие этих поправок было ненужным и бесполезным», — говорится в сообщении посольства.

В дипведомстве отметили, что законопроект был принят в течение одного дня и без консультаций с депутатами оппозиционных партий. Причем, это был сделано, когда только недавно начался диалог между властями и оппозицией о выходе из политического кризиса.

Авторы обращения призвали членов «Грузинской мечты» работать в парламенте совместно с депутатами от оппозиционных партий.

Стоит отметить, что 29 апреля в парламенте Грузии депутаты правящей партии приняли в трёх чтениях законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за неподчинение сотрудникам полиции и за мелкое хулиганство. Эти статьи в Грузии обычно применяют к участникам протестных акций, которые нарушают порядок. Депутаты от оппозиции в рассмотрении законопроекта не участвовали.

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