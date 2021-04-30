Улан-Удэ, 30 апреля, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Уголовное дело против инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова, обвиняемого в превышении полномочий при задержании браконьеров, прекращено. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения.

Степан Колесников. Русские охотники

«После проведённых следственных действий с пристрастием по делу С. С. Красикова принято решение о его прекращении», — отметили в заповеднике, поблагодарив всех, кто помогал в распространении информации.

Напомним, 4 октября группа охотников из Улан-Удэ подстрелила двух косуль на территории Алтачейского заказника. На обратном пути их задержали инспекторы Байкальского природного заповедника. При этом один из браконьеров пожаловался на избиение сотрудником при задержании.

Ранее делом заинтересовались в Центральном аппарате СКР, разобраться в ситуации поручил председатель ведомства Александр Быстрыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с этим делом депутаты Госдумы предложили распространить государственную защиту на инспекторов в области охраны окружающей среды.

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