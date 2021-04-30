Москва, , 08:05 — REGNUM В Москве в праздничные майские дни работа пунктов вакцинации от COVID-19 будет осуществляться в обычном режиме. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба мэра Москвы.

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Жителям столицы напоминают, что помимо прививочных пунктов в городских поликлиниках, в общественных местах с гражданами работают мобильные прививочные бригады. Также дополнительные точки вакцинации открыты в ряде торговых центров на выездах из города — это позволяет привиться во время осуществления покупок или при поездке на дачу.

«Сделать прививку в местах работы выездных бригад можно без каких-либо ограничений. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (при наличии)», — говорится в сообщении. Все прививочные пункты работают с 08:00 до 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, пункты вакцинации от коронавирусной инфекции открываются ещё в девяти торговых центрах Москвы.

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