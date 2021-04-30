Улан-Удэ, , 08:04 — REGNUM В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 37 172. За последние сутки диагноз подтвердили у ещё 28 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Выздоровели за сутки 35 пациентов, а всего к настоящему времени побороли коронавирус 35 876 человек. Жертвами COVID-19 стали 849 жителей. На лечении в стационарах остаются 296 больных, ещё 154 носителя лечатся в амбулаторном режиме на дому.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 424 койки: занято — 296, свободно — 146 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,3%», — отметили в штабе.