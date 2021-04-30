Пекин, , 08:03 — REGNUM Китайская отрасль услуг в области программного обеспечения и информационных технологий продолжала восстанавливать рост в первом квартале этого года, при ускоренном росте прибыли, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, общая прибыль сектора за этот период составила 237,1 млрд юаней (около $36,51 млрд), увеличившись на 25,9% в годовом исчислении.

За первые три месяца выручка китайского сектора программного обеспечения составила 1,9 трлн юаней, увеличившись на 26,5% в годовом исчислении. Темпы роста ускорились по сравнению с ростом на 21,3%, зафиксированным за первые два месяца года.

Благодаря росту спроса в результате цифровой трансформации обрабатывающей промышленности, выручка от промышленных программных продуктов выросла на 20,9% в годовом исчислении до 47,9 млрд юаней, что на 2,5 процентных пункта больше, чем за период с января по февраль.

Применение новых информационных технологий, таких как облачные вычисления и большие данные, продолжало наращиваться в первом квартале, принося доход в размере 170,6 млрд юаней, что на 26,6% больше.

Данные министерства также показали, что выручка от технологических услуг платформы электронной коммерции выросла на 33,2% до 159,9 млрд юаней, в то время как выручка от проектирования интегральных схем выросла на 38,5% с января по март.

Экспорт программного обеспечения продолжал быстро расти в 1 квартале, увеличившись на 15,4% в годовом исчислении до $11,1 млрд, показали данные министерства.