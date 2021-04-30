Уфа, , 08:04 — REGNUM Прорыв на газопроводе, в результате разгерметизации которого произошло возгорание, ликвидировали в Башкирии. Об этом 30 апреля сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта на своей странице в социальной сети.

Сообщается, что рано утром 30 апреля спасатели Белорецкого района получили информацию о разгерметизации с последующим горением магистрального газового трубопровода в селе Серменево. Они срочно выехали по вызову.

По словам Иванюты, в настоящее время прорыв локализован, специалисты перекрыли задвижки на трубе. Сейчас фиксируется горение остатков газа. Спасатели провели опашку земли около пожара. Угрозы здоровью и жизни людей нет. Также нет и угрозы распространения огня.

«На время перекрыли газ в Серменево, Азналкино и Кадыше. В городе газ есть. Все экстренные службы на месте, ситуация под контролем», — сообщил он.

Иванюта также добавил, что был поврежден участок дороги на трассе Уфа-Белорецк около села.