Берлин, , 08:01 — REGNUM Немецкая ассоциация экипажей подводных лодок отдала дань уважения экипажу затонувшей в Индонезии подводной лодки Nanggala-402, сообщает Antara.

Трагедия крушения Nanggala-402 вызвала глубокое сочувствие и горе у международного сообщества, в том числе у Германии.

В городе Мёльтенорт, Германия, состоялась церемония возложения венков к монументу «Подводная лодка».

«Мы действительно чувствуем себя потерянными. Как товарищи-подводники, мы понимаем, что выполняемая нами задача полна рисков и опасностей. Независимо от того, как мы тренируемся, и независимо от того, насколько сложным является оборудование, аварии невозможно избежать», — заявил глава немецкой ассоциации экипажей подводных лодок Михаэль Сетцер.

Посол Индонезии в Германии Ариф Хавас Огросено присутствовал на церемонии возложения венков к монументу «Подводная лодка» в память о гибели 53 индонезийских солдат.

«От имени правительства Индонезии, индонезийской национальной армии, семей погибших я хотел бы поблагодарить немецкую ассоциацию экипажей подводных лодок за высокую солидарность. Это единственная церемония в честь павших героев, которая проводится за пределами Индонезии», — заявил посол Индонезии в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел Индонезии официально вручило семьям 53 свидетельства о смерти военных на подводной лодке Nanggala-402.

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