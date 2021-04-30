Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Обвинения по делу об участии в захвате здания Конгресса США 6 января предъявлены более 430 задержанным. Об этом 29 апреля заявил заместитель помощника генерального прокурора страны Брэд Уигманн, сообщается на сайте комитета по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей.

Он отметил, что количество лиц, в адрес которых выдвинут обвинения, может измениться. Уигманн подчеркнул, что нарушения этих людей носят «различный характер». Часть из них обвиняются в так называемом «внутреннем терроризме». Представитель ведомства добавил, что расследование инцидента продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта телекомпания CNN передала о том, что двое сотрудников полиции Капитолия подали в суд на бывшего президента США Дональда Трампа. Они утверждают, что получили «физические и моральные травмы» во ходе штурма здания Конгресса.

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