Петропавловск-Камчатский, , 07:52 — REGNUM На Камчатке за последние сутки список инфицированных коронавирусом пополнили ещё восемь человек. За весь период пандемии, по данным оперативного штаба края на 30 апреля, выявили уже 14 452 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Читайте также: В Приамурье вновь увеличилось число носителей и жертв коронавируса

За прошедшие 24 часа врачи закрыли ещё 11 больничных листов в связи с полным выздоровлением пациентов. За всё время с болезнью справились 13 794 жителя Камчатки.

В ковидные стационары для лечения направили ещё семь пациентов. Всего в госпиталях лечатся 85 человек. Из 164 специально созданных коек свободными остаются 79. У 53 пациентов врачи на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию.

На Камчатке провели уже более 338 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние стуки — 605.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, на Камчатке за последние сутки не было зарегистрировано смертельных случаев пациентов с коронавирусом. Последние три смерти от COVID-19 были зафиксированы в крае 27 апреля. За весь период пандемии не справились с болезнью 230 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье, по данным портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки скончались ещё два пациента с коронавирусом. За весь период пандемии, по состоянию на 29 апреля, жертвами COVID-19 в области стали уже 279 человек.