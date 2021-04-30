Иркутск, , 07:50 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2349 человек, причём шесть из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 30 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 66 335 человек (+131 за последние сутки). Госпитализированы 1192 пациентова (+12 за последние сутки). Выздоровели 64 382 пациента (+142 за последние сутки).

Ещё 273 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за последние сутки).

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