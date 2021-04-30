Новосибирск, , 07:49 — REGNUM Компания «Белла Сибирь» запустит в Новосибирске производство высококачественных медицинских изделий. Завод заработает в августе в Кировском районе города.

«Для Новосибирска важно, что на старой промышленной площадке появится новое производство, а значит, и новые рабочие места, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Здесь будет современное технологичное ткацкое производство, в котором будет задействовано около ста человек. Это и решение социальных задач, и вклад в экономику — развитие промышленного производства города, Кировского района».

Под завод компания приобрела производственный корпус площадью 10 тыс. кв. м. В цехе будет организован полный цикл производства медицинских изделий — из хлопкового сырья будут прясть нити и ткать из них марлевое полотно.

Генеральный директор ООО «Белла Сибирь» Гжегож Сулковски рассказал, что предриятие будет обеспечивать перевязочными материалами всю территорию России и стран СНГ. Он уточнил, что для ткацкого производства потребуется самостоятельно обучать персонал, поскольку на сегодня за Уралом таких специалистов нет.