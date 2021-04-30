Подгорица, , 07:54 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич на пресс-конференции 29 апреля заявил, что ожидает приглашения премьер-министра Сербии Анны Брнабич совершить официальный визит в Белград, и добавил, что отношения между двумя странами в последнее время активизировались, но, к сожалению, не все можно моментально добиться наилучшего результата. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Кривокапич отметил, что с Брнабич и с президентом Сербии Александром Вучичем он проводил телефонный беседы несколько раз и надеялся получить приглашение совершить визит с 17 апреля до Пасхи, но этого не произошло.

«Я жду звонка с приглашением совершить официальный визит, без приглашения я никуда не собираюсь. У меня есть родственники в Белграде, но я не хотел бы визитом в ним каким-то образом показать, что я не хочу приезжать в качестве официального лица в Сербию», — подчеркнул Кривокапич.

Кривокапич отметил, что черногорский и сербский министры в последнее время активно сотрудничают. Он выразил ожидание, что отношения между двумя странами поднимутся на максимально возможный уровень.