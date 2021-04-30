30 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Как Нур-Султану вернуть деньги в страну и при чем здесь брат первого президента Болат Назарбаев?

Григорий Михайлов, , 09:02 — REGNUM Казахстан фактически больше года находится на карантине. Когда в марте 2020 года власти страны начали вводить ограничения, многие надеялись, что победить COVID удастся за один, максимум два месяца. Получилось иначе.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Пандемия нанесла серьезный удар по экономике страны. Казахстан по-прежнему находится в локдауне. 22 апреля был зафиксирован новый рекорд по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом — 2893. Серьезные ограничения действуют в Алма-Ате. С 26 апреля карантин ужесточен в Нур-Султане.

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Пострадали торговля, транспорт, сфера услуг. Пандемия привела не только к значительному сокращению экономической активности, но и к снижению цен на экспортируемые страной товары. ВВП по итогам 2020 года просел на 2,6%. Власти Казахстана реализовали три пакета антикризисных мер стоимостью 6 млрд тенге (около 1 млрд рублей).

Борьба с COVID не отменяет необходимость работать над восстановлением экономики. Одной из мер по сглаживанию негативного эффекта пандемии может стать возвращение средств, ранее выведенных казахстанскими компаниями в офшоры.

Мужчина в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

Офшор — слово, знакомое каждому казахстанскому предпринимателю, у которого есть более миллиона долларов. В связи с офшорами не раз упоминались и казахстанские чиновники: министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов, экс-председатель правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев и др.

По данным экспертов Global Financial Integrity, из Казахстана c 2004 по 2013 год в офшорные счета иностранных банков незаконно выведены более $167 млрд (цифра также включает иные махинации со счетами, например работорговлю — прим. ИА REGNUM). Это весьма серьезная сумма, равная годовому ВВП Казахстана. Депутаты, в том числе Азат Перуашев, неоднократно призывали принять меры по сокращению оттока капитала за границу.

В казахстанских СМИ ранее публиковался список компаний, грешащих неуплатой налогов. К ним относятся и фирмы, держащие значительные суммы на офшорных счетах. Например, «Тенгизшевройл», «КазМунайГаз», «Разведка Добыча КазМунайГаз», «Азиатский газопровод», газопровод «Бейнеу — Шымкент». Список дочерних компаний квазигосударственного сектора Казахстана, хранящие деньги в офшорных счетах, можно посмотреть в ссылке.

Правительство Казахстана, в частности первый президент страны Нурсултан Назарбаев, не раз отмечало важность возвращения средств на родину. В 2017 году Елбасы (лидер нации — каз.) пригрозил руководству компаний.

Нурсултан Назарбаев Kremlin.ru

«Поручаю правительству как акционеру разобраться и доложить мне с каждым! Если не сделаете, предупреждаю при всем Казахстане, тогда я по-другому буду работать, как возвратить эти деньги. Но вас уже не будет. Мы же не говорим, что отнимем у вас или что-то сделаем — нет. Слушайте, государство создало вам условия заработать эти деньги предприятием, и вы прячете от государства казахстанские деньги? Хватит», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Предполагается, что угрозы Елбасы руководителям компаний связаны с тем, что с 2013 года число казахстанцев, чей бизнес зарегистрирован в офшорных зонах, выросло в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные из опубликованного в 2016 году панамского досье. В материалах панамагейта фигурировали фамилии Ерлана Сагадиева (экс-министр образования), бизнесмена Маргулана Сейсембаева. В недавно растиражированном отчете международного консорциума журналистских расследований ICIJ засветились финансовые махинаторы Мухтар Аблязов и чета Храпуновых. Вместе с тем следует отметить и тех, чьи персоналии не были упомянуты в скандальных документах. Среди них: Болат Назарбаев, Булат Утемуратов, Тимур Кулибаев, Кайрат Сатыбалды.

К слову, младший брат Елбасы Болат Назарбаев занимается предпринимательством в аграрном секторе. По словам окружения, Болат Назарбаев, имея большое состояние, регулярно платит налоги и предпочитает держать капитал в местных банках. Несмотря на успешный бизнес, родной брат Назарбаева не имеет недвижимости за рубежом и живет в родном селе Шамалган в Алма-Атинской области. Часть заработанных денег тратит на благотворительность и помощь нуждающимся людям.

Доминика Hans Hillewaert

Отток капитала из страны может серьезно затормозить рост экономики. Он влечет за собой сокращение объема инвестиций в основной капитал, что, в свою очередь, ведет к длительному замедлению экономики и снижению доходов и благосостояния граждан.

Путь к возврату средств в экономику страны длителен и непрост — карательных мер недостаточно, нужно улучшать инвестиционный климат, создавая условия для инвестирования средств внутри страны и гарантируя бизнесменам права собственности.