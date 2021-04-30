Москва, , 07:44 — REGNUM Самое важное в документальном сериале митрополита Тихона (Шевкунов) «Гибель Империи. Российский урок» — то, что в нем не эмоциями, а фактами доказана абсолютная тлетворность, и тот сильнейший негатив, который несет любая революция, считает журналист, политолог, автор и ведущий программы Русский ответ на телеканале «Царьград», член Совета Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», преподаватель МГИМО МИД России Андрей Афанасьев.

«Никогда после революции — любой революции в любой стране, дела не были лучше. В сериале «Гибель Империи. Российский урок» это доказывается не на уровне эмоций, не на уровне риторики, а фактами, конкретными примерами. Кроме того, в сериале очень конкретно разбирается предательство элит, которое всегда предшествует трагическим событиям в том или ином государстве — в тот момент, когда элиты окончательно перестают быть национальными, и начинают мыслить о себе как о чем-то самостоятельном и самодостаточном, происходи т катастрофа — как в Смутное время, как в начале 20 века, или как то, что произошло в России в 90-х годах 20 века. Всегда одно и то же — предательство, глупость, недальновидность элит и их оппортунизм», — рассказал Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Читайте ранее на эту тему: Нарочницкая сказала, что думает про сериал митрополита Тихона Шевкунова