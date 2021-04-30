Оренбург, 30 апреля, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Оренбурге жителей дома по ул. Богдана Хмельницкого предупредили о штрафных санкциях в случае неявки на общедомовой субботник, сообщают информресурсы.

Владимиров И.А. Принудительные работы. 1919

Согласно объявлению на двери подъезда дома, субботник состоится утром 1 мая. Явка на уборку прилегающей придомовой территории обязательна.

«Решением общего собрания ТСЖ № 3 от 7 апреля 2013 года за невыход на субботник утвержден штраф в размере 200 рублей», — указано в объявлении от имени правления ТСЖ.

Жильцы возмущаются принудительным порядком привлечения на субботник и считают объявление о штрафах шуткой. Между тем в ТСЖ заявили о серьёзности намерений в случае игнорирования жителями субботника 1 мая, сообщает портал orenday.ru.