Хабаровск, , 07:44 — REGNUM В Хабаровском крае задержан руководитель строительной организации, обвиняемый в растрате в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по региону и Еврейской автономной области.

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Известно, что в 2017 году строительная организация, руководил которой подозреваемый, привлекла деньги дольщиков на строительство жилых домов в селе Тополево Хабаровского района. По истечении срока договоров, дома не были сданы в полном объёме.

Следствием установлено, что руководитель организации растратил свыше 13 млн рублей на цели, не связанные со строительством жилых домов.

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орловской области по уголовному делу о мошенничестве задержан генеральный директор компании-застройщика, находившийся в розыске.