Барнаул, , 07:40 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 30 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2967 человек, причём 10 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 989 человек, +19 за последние сутки) и ОРВИ (228 805 человек, +510 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 220 (-6 за последние сутки), из них 836 (+3 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2447 детей (+68 за последние сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (49 663 человек, +75 за последние сутки) новый вирус победили 44 533 человека (+91 за последние сутки).

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