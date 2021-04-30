Мельбурн, Австралия, , 07:42 — REGNUM В австралийском Мельбурне (штат Виктория) сотрудники федеральной полиции изъяли партию жидкого метамфетамина на сумму более $62 млн. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«Наркотики были обнаружены в партии рапсового масла, прибывшего в Австралию из Мексики», — говорится в заявлении.

По данным правоохранителей, около 540 кг жидкого метамфетамина, стоимость которого достигает 80,7 млн австралийских долларов ($62,7 млн), было спрятано в партии из более девяти тысяч бутылок с рапсовым маслом. Подозрительную партию в порту Мельбурна задержали сотрудники пограничной службы. При её тщательном досмотре полиция обнаружила 269 бутылок, содержащих 538 кг жидкого метамфетамина.

Отмечается, что данная партия наркотиков является крупнейшей из когда-либо изъятых в штате Виктория.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники пакистанской антинаркотической службы за одни сутки изъяли несколько крупных партий наркотиков общей стоимостью $234,3 млн.

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