Москва, , 07:36 — REGNUM «Полетом фантазии» являются заявления главы Украины Владимира Зеленского по поводу места их встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил 29 апреля политолог Дмитрий Родионов.

Он отметил, что украинский лидер не перестает перебирать варианты мест мероприятия.

«То он предлагал в Донбассе встретиться, то в Ватикане. Давайте рассмотри Мекку, Тибет — что еще у нас есть из религиозных центров?» — заявил политолог в беседе с «Пятым каналом».

По мнению эксперта, Зеленский желает избежать встречи с Путиным любой ценой, а для этого пытается создать преставление о том, что российский президент якобы отказывается от мероприятия. Родионов полагает, что украинскому главе просто нечего сказать.

«Зеленский начинает придумывать какие-то отговорки… Давайте еще придумаем на дне Марианской впадины встретиться или на МКС. Что за бред? До тех пор, пока Зеленский не будет выполнять Минские соглашения, Донбасс не будет обсуждаться в принципе с Путиным», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля издание «depo.ua» предложило Владимиру Зеленскому встретиться с Владимиром Путиным на территории Крыма.

Читайте также: Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму