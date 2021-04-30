Новосибирск, , 07:35 — REGNUM В Новосибирской области 19-летнему виновнику ДТП, в результате которого погиб ребёнок, предъявлено обвинение. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Напомним, в отношении новосибирца было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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В ведомстве уточнили, что во время допроса молодой человек дал признательные показания, вину в совершении преступления не отрицал. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 апреля 2021 года на улице Ленина в селе Венгерово Венгеровского района Новосибирской области 19-летний новосибирец в состоянии алкогольного опьянения без водительского удостоверения сбил 10-летнюю девочку на велосипеде. От полученных травм ребёнок скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.