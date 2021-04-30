Вильярреаль, Испания, , 07:34 — REGNUM «Вильярреал» одержал победу над «Арсеналом» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В первом тайме «Вильярреал» забил два гола. Отличились полузащитник Ману Тригерос на пятой минуте и защитник Рауль Альбиоль на 29-й.

«Арсенал» смог отыграть один гол во втором тайме. Пенальти на 73-й минуте реализовал нападающий Николя Пепе.

Ответный матч состоится 6 мая в Лондоне.

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