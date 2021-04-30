Оренбург, , 07:30 — REGNUM В Оренбурге не утихает скандал вокруг планируемой точечной застройки в пригороде — поселке Южный. Конфликтную ситуацию пытается урегулировать администрация, сообщает пресс-служба мэрии.

Чиновники заявили, что собственнику земельного участка пока отказано в согласовании и получении разрешения на строительство многоэтажного дома из-за ряда замечаний. Населению обещают, что Центр развития творчества детей и юношества не прекратит свою деятельность. Застройщик планирует надежно оградить территорию стройки и организовать вход в здание детского центра с противоположной стороны в целях безопасности детей и родителей.

«Мы понимаем и поддерживаем позицию оренбуржцев. В настоящее время администрация ведет переговоры с застройщиком и прорабатывает варианты решения сложившейся проблемной ситуации с учетом мнения жителей микрорайона и владельца земельного участка», — сказал исполняющий обязанности заместителя главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Михаил Корбан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в южной части города жители недовольны тем, что по соседству со зданием Центра развития творчества детей и юношества намерены построить высотку. Причем дом хотят построить в 18 этажей. Ранее мэрия заявила, что собственнику предложили уменьшить высотность здания до 17 этажей.

Однако это не упокоило горожан. Они считают, что многоэтажка будет выглядеть нелепо на территории, где в большинстве расположены частные дома, а самые высокие многоквартирные дома достигают девяти этажей. Кроме того, коммуникации могут не выдержать нагрузки и дать сбой.

На смежном земельном участке с тем, где планируется строительство, находится здание, в котором расположено муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» на правах аренды. Здание и земельный участок принадлежат ООО «Оренбургагрострой». Оренбуржцы боятся, что с началом строительства детский центр закроют.

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