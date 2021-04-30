Веллингтон, , 07:30 — REGNUM В Новой Зеландии не выявили новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Уточняется, что не фиксировалось ни случаев местного распространение инфекции, ни прибытия зараженных из-за границы. При этом в Новой Зеландии уже привились против COVID-19 69 тыс. человек. Всего страна располагается 250 тыс. доз препаратов.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 23 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 2257 носителей SARS-CoV-2.