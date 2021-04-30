Манчестер, Великобритания, , 07:29 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ромой» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 6:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На девятой минуте матча счёт открыл полузащитник МЮ Бруну Фернандеш. «Рома» смогла до перерыва забить два мяча и выйти вперёд, отличились Лоренцо Пеллегрини (15) с пенальти и Эдин Джеко (33).

Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» довёл дело до разгрома, забив пять голов. Дубль оформил нападающий Эдинсон Кавани. Пенальти реализовал Бруну Фернандеш. Ещё по голу забили Поль Погба и Мэйсон Гринвуд.

При этом «Рома» ещё в первом тайме сделала три вынужденные замены из-за травм хавбека Жордана Верету, вратаря Пау Лопеса и защитника Леонардо Спинаццолы.

Ответный матч состоится 6 мая в Риме.