Горно-Алтайск, , 07:29 — REGNUM Открытие, сделанное учёными из Техаса, которые при помощи нагревания в практически за секунду убили коронавирус, кандидату медицинских наук, врачу высшей категории и депутату Алтайского краевого законодательного собрания Павлу Шумихину («Единая Россия») не представляется чем-то особо значимым. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:

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«Охотно верю в эффективность изобретения ученых из Техаса. Более того, губительное действие высоких температур известно очень давно и постоянно используется. На этом основаны, например, пастеризация и автоклавирование.

Но такой способ, к сожалению, малоприменим на практике, поскольку вирус распространяется преимущественно через воздушно-капельную смесь от человека к человеку. Воздействие на системы вентиляции, как предлагают авторы, по целесообразности можно сравнить с обработкой улиц антисептиком. Это и дорого и в конечном итоге бесполезно».

Как сообщало ИА REGNUM, статья с известием о том, что ученые Техасского университета A&M обнаружили способ убить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду с помощью высокой температуры, опубликована в майском номере журнала Biotechnology and Bioengineering. Отмечается, что открытие позволяет найти новые средства предотвратить передачу патогена на большое расстояние.

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